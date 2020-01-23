На Народной водитель ВАЗ выстрелил в мужчину из травмата

В Невском районе Петербурга полиция разыскивает водителя отечественного автомобиля, выстрелившего в человека из травматического оружия.
Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром 22 января в полицию Невского района обратился 29-летний гражданин и рассказал. что водитель авто ВАЗ 2110 выстрелил в него. Все произошло возле одного из домов по улице Народной.
На место происшествия прибыли правоохранители и установили, что водитель машины, вооруженный травматическим пистолетом, выстрелил в ногу потерпевшему и скрылся с места.
Полиция ищет злоумышленника.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина получил огнестрел в руку на Шлиссельбургском.