Полиция задержала мужчин, инсценирующих наезд на пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге были задержаны мужчины, подозреваемые в инсценирование наезда на пешехода.
Злоумышлением распределили между собой роли, один из них был «пострадавшим сотрудником МВД», а второй «подчиненным полковником», выступающим свидетелем наезда.
Злоумышленники инсценировали наезд на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №15 по Лесному проспекту.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Ломоносове домушник вынес из квартиры пенсионерки полмиллиона рублей. В Петербурге прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух злоумышленников, обокравших квартиру 95-летнего пенсионера.