Полиция задержала мужчин, инсценирующих наезд на пешехода в Петербурге

Полиция задержала мужчин, инсценирующих наезд на пешехода в Петербурге
Мужчин задержали. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге были задержаны мужчины, подозреваемые в инсценирование наезда на пешехода.

Злоумышлением распределили между собой роли, один из них был «пострадавшим сотрудником МВД», а второй «подчиненным полковником», выступающим свидетелем наезда.

Злоумышленники инсценировали наезд на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №15 по Лесному проспекту.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Ломоносове домушник вынес из квартиры пенсионерки полмиллиона рублей. В Петербурге прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух злоумышленников, обокравших квартиру 95-летнего пенсионера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ликвидирована группа автоподставщиков-лжеполицейских
Утром в Санкт-Петербурге эвакуировали суды
Единственная в России девушка-посредник РФС рассказала о своей работе
В Петербурге растет конкуренция среди молодых специалистов
Кому в Петербурге платят большую зарплату
Роскачество изучило недорогие смартфоны для студентов
Полиция задержала мужчин, инсценирующих наезд на пешехода в Петербурге
Онищенко предположил происхождение китайского коронавируса