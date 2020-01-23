Кому в Петербурге платят большую зарплату

Одну из самых высоких зарплат в Северной столице предлагают брокеру по коммерческой недвижимости со свободным графиком — до 300 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен обладать опытом работы с коммерческой недвижимостью от двух лет, а также уметь продавать или сдавать в аренду дорогие объекты.

На рынке Санкт-Петербурга много высокооплачиваемых предложений для риелторов и брокеров по недвижимости, но их доход часто складывается из фиксированного оклада и процента от сделок и продаж. Так, специалист по недвижимости в городе на Неве может получать до 250 тысяч рублей с учетом премий от сделок, но фиксированный оклад на этой позиции составляет 50 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис Работа.ру, который составил список высокооплачиваемых вакансий в Санкт-Петербурге в начале года.

Помимо этого, заработок напрямую зависит от результатов работы менеджеров по продажам различных товаров и услуг. Например, автотранспортная компания готова платить такому специалисту до 250 тысяч рублей в месяц, а логистическая компания — до 200 тысяч рублей.

Высокие зарплаты в Санкт-Петербурге доступны и представителям рабочих профессий. Например, замерщик мебели может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Кузовщик-маляр с опытом больше года — не менее 110 тысяч рублей. Кроме того, кандидату обещают скидки на питание и услуги компании.

Специалистам узкого профиля в Санкт-Петербурге также предлагают высокое вознаграждение. Например, финансовый аудитор с высшим профильным образованием и активным опытом аудиторских проверок может рассчитывать на зарплату от 120 тысяч рублей. Программисту 1C предлагают ежемесячный оклад в размере 140 тысяч рублей. От будущего сотрудника ждут релевантного опыта работы не менее трех лет, умения разбираться в чужом коде и наличия сертификата 1C.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала. Ежемесячная аудитория сервиса — 10 млн пользователей. На сервисе размещено 16 млн резюме, зарегистрировано 460 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.