Китаец умер в больнице после падения из окна на Васильевском острове

Молодой человек — гражданин Китая упал с высоты седьмого этажа в доме на Васильевском острове и скончался в больнице от смертельных травм.

Как стало известно gazeta.spb.ru. все произошло в среду утром. 22 января. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи на место происшествия — пересечение Косой и 27-й линии Васильевского острова. Там 19-летний иностранный гражданин выпал из окна, расположенного на седьмом этаже дома.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа, закрытую травму груди, живота, а также повреждение внутренних органов. Его состояние оценивалось как тяжелое. Он скончался уже в медучреждении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге маленький ребенок выпал из окна.