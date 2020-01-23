Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении Конституции

Изменения будут в статьях с 3 по 8, а также в 22. Фото: kremlin.ru

Изменения будут в статьях с 3 по 8, а также в 22. Фото: kremlin.ru

Его могут принять уже к концу февраля 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщается на сайте Государственный думы России. В первом чтении законопроекта за внесение изменений в Конституцию проголосовали 432 депутата. Ко второму в него должны будут внести ряд поправок. Ожидается, что новый законопроект вступит в силу уже в конце февраля 2020 года.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин предложил изменить с третьей по восьмую статьи, а также части 22 статью. Остальные останутся таким же, как прежде. Глава государства хочет, чтобы чиновники не имели права на двойное гражданство, а также чтобы основной закон главенствовал над международными соглашениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны источники 4.5 трлн рублей на задачи Путина. Эти расходы должны покрыть за счет свободных остатков, которые имеются на счетах казначейства, а также денег Резервного фонда правительства.