В Пушкине полицейская машина сбила женщину на «зебре»

Пострадавшая получила травмы средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Новодеревенской улице недалеко от дома номер 8. Женщина переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», когда на нее наехал спешащий на вызов сотрудник правоохранительных органов. Горожанка по непонятной причине не отреагировала на звуковые спецсигналы. В результате пешеход получила травмы средней тяжести – 44-летнюю женщину доставили в больницу.

Пока что подобности инцидента не разглашаются. В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти сократилось количество ДТП за прошлый год. Всего за 2019 год в авариях погибло 345 человек. А годом ранее это количество было на 49 человек больше.