Путин рассказал удивительный факт из истории блокады Ленинграда

Президент ознакомился с некоторыми документами и прочитал то, что поразило его до глубины души.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает ТАСС. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Иерусалиме памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Он заявил, что почитал некоторые документы и наткнулся на ранее неизвестный факт. Оказывается, за годы блокады ленинградцы стали для нужд фронта 144 тонн крови и это – несмотря на те сложности, с которыми сталкивались жители города.

Путин отметил, что люди еще умудрялись трудиться, заниматься наукой и спасать Ленинград.

«Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства»,

— убежден глава государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на стрелке Васильевского острова прогремит Ленинградский салют 1944 года.