Автобус столкнулся с двумя легковушками на пересечении Подвойского и Товарищеского

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Авария случилась в четверг вечером, 23 января, на пересечении улицы Подвойского и Товарищеского проспекта. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участниками аварии стали автобус и два легковых авто.

Судя по кадрам, столкновение было несильным.

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

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