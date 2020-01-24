Автобус столкнулся с двумя легковушками на пересечении Подвойского и Товарищеского

Автобус столкнулся с двумя легковушками на пересечении Подвойского и Товарищеского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех транспортных средств. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Авария случилась в четверг вечером, 23 января, на пересечении улицы Подвойского и Товарищеского проспекта. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участниками аварии стали автобус и два легковых авто.

Судя по кадрам, столкновение было несильным.

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о достижениях Виталия Кличко. Мэр Киева похвастался, что выучил слово, которое не выговорил год назад.

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