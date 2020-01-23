Кличко похвастался, что выучил слово, опозорившее его в прошлом году на форуме в Давосе

Кличко похвастался, что выучил слово, опозорившее его в прошлом году на форуме в Давосе
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org/home

Мэр Киева Виталий Кличко похвастался тем, что выучил слово «диджитализация». Для выполнения такой цели ему понадобился год. В прошлом году на экономическом форуме в Давосе Кличко не смог его выговорить.

Ненавистное слово не давало мэру Киева покоя. Как сообщает «Царьград», о своих успехах он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Digitalization (диджитализейшен) — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали», — заявил Кличко.

Он уже прославился своим косноязычием. Особенно ярко это проявилось во время его выступления на прошлом экономическом форуме в Давосе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Владимир Зеленский хочет уволить Витая Кличко с должности главы Киевской горадминистрации.

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