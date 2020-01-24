На Будапештской Водитель «Делимобиля» влетел в Suzuki SX4 и сбежал

На Будапештской Водитель &#171;Делимобиля&#187; влетел в Suzuki SX4 и сбежал
У каршеринга разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель за рулем каршеринга столкнулся с припаркованной иномаркой, после чего сбежал.

Все случилось сегодня ночью, 24 января, у дома №86 по Будапештской улице. По словам свидетелей произошедшего, водитель «Делимобиля» врезался в машину марки Suzuki SX4.

«Очевидец вызвал полицию и позвонил в Делимобиль», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с тремя машинами в Петербурге. Участниками аварии стали автобус и легковушки.

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