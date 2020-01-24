На Будапештской Водитель «Делимобиля» влетел в Suzuki SX4 и сбежал

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель за рулем каршеринга столкнулся с припаркованной иномаркой, после чего сбежал.

Все случилось сегодня ночью, 24 января, у дома №86 по Будапештской улице. По словам свидетелей произошедшего, водитель «Делимобиля» врезался в машину марки Suzuki SX4.

«Очевидец вызвал полицию и позвонил в Делимобиль», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с тремя машинами в Петербурге. Участниками аварии стали автобус и легковушки.