На КАД в Петербурге образовалась пробка из-за ДТП

На КАД в Петербурге образовалась пробка из-за ДТП
Пробка на КАД. Фото: "Яндекс.Карты".

В Санкт-Петербурге утром, 24 января, из-за аварии перед поворотом на Софийскую улицу на внешнем кольце КАД образовалась пробка.

Пробка тянется от проспекта Обуховской Обороны до Софийской улицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 7:40.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью. По словам свидетелей произошедшего, место дорожно-транспортного происшествия закидало осколками. Очевидцы рассказали также, что на месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ДПС, а также бригада скорой помощи.
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