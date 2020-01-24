На КАД в Петербурге образовалась пробка из-за ДТП

В Санкт-Петербурге утром, 24 января, из-за аварии перед поворотом на Софийскую улицу на внешнем кольце КАД образовалась пробка.
Пробка тянется от проспекта Обуховской Обороны до Софийской улицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 7:40.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью. По словам свидетелей произошедшего, место дорожно-транспортного происшествия закидало осколками. Очевидцы рассказали также, что на месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ДПС, а также бригада скорой помощи.