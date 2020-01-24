В Петербурге из-за анонимных угроз эвакуировали 18 тысяч человек

Сотрудников и покупателей "Ленты" вывели на улицу. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудников и покупателей "Ленты" вывели на улицу. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге продолжается серия эвакуаций. Из-за анонимных сообщений о минировании в четверг, 23 января, на улицу вывели 18 тыс. 624 человека.

Как стало известно gazeta.spb.ru, письма с угрозами пришли на электронные адреса судов, судебных приставов, Фонда социального страхования и Агентства занятости населения.

В список «минеров» попали 316 магазинов, 175 детских садов и других дошкольных учреждений, 56 учебных заведений, 12 зданий судов, 35 станций метро, 6 медицинских учреждений и 42 торговых комплекса. Всего на наличие опасных предметов проверили 644 объекта.

Эвакуация проводилась по 69 адресам. Здания покинули воспитанники детских садов, ученики 11 учебных заведений, посетители одного торгового центра, а также люди, находящиеся в Фонде соцстрахования и Агентстве занятости населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали гипермаркет «Лента» на улице Руставели.