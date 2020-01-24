В Петербурге эвакуировали суды

В Петербурге эвакуировали суды
Все случилось 24 января.Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге утром, 24 января, были эвакуированы Петродворцовый, Колпинский, Дзержинский районные суды. О случившемся рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По предварительным данным, суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 57-летнего безработного мужчину. Его подозревают в совершении ложного сообщения об угрозе взрыва на станции метро «Московская». В ходе проведенной проверки на станции метро «Московская» опасных предметов не нашли. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

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