Тысячу утят досмотрели в Пулково

Тысячу утят досмотрели в Пулково
Утята отправятся на одно из фермерских хозяйств Ленобласти. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Петербург из Крачево-Черкесской республики прибыла тысяча утят. Птиц досмотрели в грузовом терминале аэропорта Пулково.

Утята прошли ветеринарный контроль. Нарушений в документах не найдено.

Сами птицы здоровы и перевозятся в соответствии со всеми условиями, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Карачево-Черкессии птицы обитали на сельскохозяйственном предприятии, специализирующемся на разведении уток. После они будут отправлены на одно из фермерских хозяйств Ленобласти.

пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково осмотрели филина, прилетевшего самолетом из Самарской области. Птица прибыла в город для того, чтобы отправиться на одну из турбаз Приозерского района Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб птицы пулково Россельхознадзор утки утята
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии двух китайских туристов госпитализировали с подозрением на ...
Пожарные съехались к ТРК «Лето» из-за возгорания в подсобке
ДТП заблокировало проезд на перекрестке Корякова и Варваринской
В Петербурге злостный нарушитель ПДД заплатил 51 штраф
На Дыбенко столкнулись иномарка, каршеринг и фура
Троих рецидивистов задержали на Софийской за кражу Kia Optima
Тысячу утят досмотрели в Пулково
В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам