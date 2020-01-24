Тысячу утят досмотрели в Пулково

Утята отправятся на одно из фермерских хозяйств Ленобласти. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Утята отправятся на одно из фермерских хозяйств Ленобласти. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Петербург из Крачево-Черкесской республики прибыла тысяча утят. Птиц досмотрели в грузовом терминале аэропорта Пулково.

Утята прошли ветеринарный контроль. Нарушений в документах не найдено.

Сами птицы здоровы и перевозятся в соответствии со всеми условиями, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Карачево-Черкессии птицы обитали на сельскохозяйственном предприятии, специализирующемся на разведении уток. После они будут отправлены на одно из фермерских хозяйств Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково осмотрели филина, прилетевшего самолетом из Самарской области. Птица прибыла в город для того, чтобы отправиться на одну из турбаз Приозерского района Ленобласти.