Прокуратура уличила «Почту России» в нарушении закона о персональных данных в Петербурге

Прокуратура провела проверку на предмет нарушений закона о персональных данных.

В ходе проверки выяснилось, что 8 почтовым отделением Санкт-Петербургского Почтамта в октябре 2019 года выброшены в ПУХТО документы, содержащие персональные данные местных жителей (поручения на выплату с истекшим сроком предъявления).

Это повлекло разглашение персональных данных граждан без их согласия, нарушение прав граждан на тайну связи, гарантированных Конституцией, отметили в ведомстве.

В адрес начальника филиала АО «Почта России» внесено представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Почта России» объявила тендер на оказание услуг по рекламе для россиян. Начальная цена договора — 443 млн рублей. Организация объявила тендер на информирование граждан об услугах почты. Как сообщили на сайте госзакупок, исполнитель должен будет предоставить не менее 6 видеороликов о компании, используя квадрокоптеры и системы стабилизации камеры.