«Почта России» потратит почти полмиллиарда на рекламу мобильного приложения и других услуг

Прием заявок пройдет со 2 по 17 декабря настоящего года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Прием заявок пройдет со 2 по 17 декабря настоящего года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

«Почта России» объявила тендер на оказание услуг по рекламе для россиян. Начальная цена договора — 443 млн рублей.

Организация объявила тендер на информирование граждан об услугах почты. Как сообщили на сайте госзакупок, исполнитель должен будет предоставить не менее 6 видеороликов о компании, используя квадрокоптеры и системы стабилизации камеры. Кроме того, требуется привлечь двух известных медийных персон.

Оценивать успешность роликов будут в том числе и по увеличению числа пользователей мобильного приложения и других цифровых продуктов. Прием заявок пройдет со 2 по 17 декабря настоящего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Почта России» сокращает сроки доставок посылок. Они начали приходить быстрее с начала ноября.