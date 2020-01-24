Депутаты просят прокуратуру проверить профсоюзы Петербурга

Конфликт между Федерацией профсоюзов и Законодательным собранием Петербурга принял новый оборот. Депутаты просят прокуратуру проверить организацию.

Парламентарии направили письмо на имя прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Они просят его изучить работу Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

В частности, их интересует, насколько законно профсоюзы продавали свое имущество и как распоряжались вырученными средствами и объектами недвижимости.

«Речь идет о санаториях, пансионатах, дворцах и домах культуры, а также спортивных клубах. В частности, это ДК имени Кирова, ДК имени Ленсовета, учебно-спортивная база «Спартак» и другие объекты», — пояснили в Заксобрании.

Авторами письма стали члены рабочей группы по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти. Создана она была 14 ноября 2019 года. Возглавляет рабочую группу депутат от фракции «Единая Росси» Елена Кисилева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профсоюзы Петербурга и Ленобласти обвинили депутатов фракции «Единая Россия» в политическом преследовании и потребовали от них извинений.