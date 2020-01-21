Петербургские профсоюзы требуют извинений от единороссов из ЗакСобрания

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовали от петербургского отделения «Единой России» прекратить их политическое преследование и извиниться.

Как сообщает пресс-служба городских профсоюзов, организация возмущена распространением информации о якобы большом количестве жалоб, которые Законодательно Собрание получает от горожан. Петербуржцы недовольны отсутствием возможности купить путевки в санатории и детские лагеря, а обвиняют во всем действия профсоюзов. При этом организации не получали конкретных жалоб.

Сотрудники профсоюзов расценили действия единороссов как политическое преследование. Также отмечается, что приобретением путевок в санатории и лагеря занимается российский Фонд соцстрахования, а также городская исполнительная власть.

Профсоюзы считают, что депутаты таким образом контролируют деятельность организации и рассылают в надзорные органы запросы для заполучения компромата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСобрания отменили себе заседание.

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