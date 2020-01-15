Депутаты ЗакСобрания отменили себе заседание

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты ЗакСобрания Петербурга приняли постановление, согласно которому их следующее заседание, назначенное на 22 января, будет отменено.

По словам автора документа Дениса Четырбока, на рассмотрение Законодательного Собрания было внесено множество документов, как петербургских, так и федеральных. Он отметил, что большую часть из них еще не рассмотрели.

По этой причине заседание ЗакСа, которое должно было состояться 22 января, будет перенесено на 29 число.

Стоит отметить, что сегодня, 15 января, заседание, вместо спикера городского парламента Вячеслава Макарова, проводит его заместитель Анатолий Дроздов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые избиркомы могут провести довыборы в Заксобрание Петербурга.

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Депутаты ЗакСобрания отменили себе заседание
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