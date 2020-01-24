Полиция задержала пьяного водителя каршерингового авто, сбившего пешехода

В Санкт-Петербурге полиция в ходе преследования остановила в центре города каршеринговый автомобиль, водитель управлял им не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, схожего с наркотическим. Все произошло 22 января.

Каршерингом водитель воспользовался через чужой аккаунт. Уходя от погони ГИБДД, иномарка сбила женщину, которая шла по тротуару, у дома № 89 на Лиговском проспекте. В машине также находилась девушка, которая спутала автомобиль с такси. Водитель согласился довезти ее до Невского проспекта.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобиль марки Audi врезался сзади в авто Mercedes.