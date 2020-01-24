Из-за анонимных сообщений в Петербурге эвакуировали лицей

В Красногвардейском районе Петербурга эвакуировали лицей №533. Причиной этого, по предварительным данным, стало анонимное сообщение о минирование.

Учеников и преподавателей попросили покинуть лицей утром в пятницу, 24 января, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев. Здание предстоит проверить на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Помимо этого, в Петербурге эвакуируют здания судов. В пятничный список «минеров» попали Петродворцовый, Колпинский, Дзержинский, Ленинский, Красногвардейский, Смольнинский, Сестрорецкий, Приморский и Октябрьский районные суды. Некоторые из них получили письма с угрозами повторно.

«Октябрьский районный суд, не успев вернуться, вновь получил письмо о заминировании, а Смольнинский районный суд возвращается к работе», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 23 января из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали 18 тыс. 624 человека.