В Пушкине «ГАЗель» столкнулась с пассажирским автобусом

В Пушкине «ГАЗель» столкнулась с пассажирским автобусом
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Широкой улицы случилось дорожно-транспортное происшествие. «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус. Все случилось днем, 24 января.

На данный момент выясняются подробности случившегося. Информации о пострадавших нет.

О случившемся сообщили очевидцы в Сети. Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По фотографиям с места проишествия заметно, что пассажирский автобус не получил повреждений, а «ГАЗель» разбилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что руководителя Фонда капремонта оштрафовали за несоблюдение сроков. В Северной столице прокуратура проверила Фонд капремонта на исполнение требований бюджетного законодательства. Речь идет о субсидиях, которые были выделены из бюджета города на ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

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