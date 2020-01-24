Поиски пропавшего подростка в Шлиссельбурге привели к подозреваемую педофилу в Петербурге

На предполагаемого педофила из Петербурга полицейских вывели поиски 14-летнего подростка из Шлиссельбурга.

В сентябре 2019 года подросток был в квартире одного из домов по улице Кржижановского у мужчины 44-х лет. Об этом сотрудникам правопорядка стало известно из переписок пропавшего подростка.

Мужчина признался, что познакомился с мальчиком сети. Он пригласил подростка к себе домой. Об этом стало известно из сообщения АН «Оперативное прикрытие».

На данный момент мужчина находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция задержала мужчину, который в ночь на понедельник, 30 декабря, не справился с управлением автомобиля и совершил съезд в кювет. ДТП произошло в ночь на понедельник, 30 декабря, в Кировском районе Ленобласти.