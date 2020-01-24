Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Фигуристы. Фото: instagram.com/risportskates

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в соревновании спортивных пар. Спортсмены боролись за победу в австрийском городе Грац.

Первое место заняли Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Серебряные и золотые медали также взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным.

В результате российские спортсмены увезли 5 медалей из 6.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о победе петербурженки на чемпионате Европы по плаванию. Спортсменке удалось побить мировой рекорд.

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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
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