Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в соревновании спортивных пар. Спортсмены боролись за победу в австрийском городе Грац.

Первое место заняли Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Серебряные и золотые медали также взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным.

В результате российские спортсмены увезли 5 медалей из 6.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о победе петербурженки на чемпионате Европы по плаванию. Спортсменке удалось побить мировой рекорд.