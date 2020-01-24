Молодой водитель собрал три машины на Новаторов

Молодой водитель собрал три машины на Новаторов
Машины получили сильные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга водитель легковушки устроил массовое ДТП. Машину занесло, в результате чего транспорт врезался в три автомобиля.

Все произошло сегодня ночью, 25 января, на бульваре Новаторов. По словам очевидцев, молодой человек за рулем легкового авто двигался на высокой скорости и в какой-то момент его занесло, после чего произошло столкновение.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видны серьезные повреждения одного из автомобилей. О пострадавших на данный момент информации нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ночной погоне в Петербурге. 15 машин ДПС гнались за пьяным водителем.

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