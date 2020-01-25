Пожарные потушили дом и сарай под Гатчиной за час

Пожарные справились с огнем за час. Фото: Baltphoto

Пожарные справились с огнем за час. Фото: Baltphoto

Частный дом и сарай загорелись в деревне Парицы в Гатчинском районе Ленобласти минувшей ночью, 25 января.

Согласно данным управления МЧС России по региону, сообщение о вспыхнувших постройках экстренные службы получили в 4:54. На месте происшествия работали восемь спасателей. При тушении пожара они использовали две спецмашины.

Площадь распространившегося огня составила 47 квадратных метров. За один час сотрудники ведомства управились с огнем — в 5:48 они сообщили о ликвидации пожара.

Данные о возможных пострадавших при пожаре в доме и сарае не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные съехались к ТРК «Лето» из-за возгорания в подсобке.