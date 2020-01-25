Подросток отделался подпиской о невыезде за разбой в продуктовом магазине в Петербурге

В Калининском районе Петербурга подросток попытался совершить хищение алкоголя, при этом ударив бутылкой по голове продавщицу. Он был задержан и получил подписку о невыезде.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД России, в полицию обратилась менеджер продовольственного магазина и рассказала об инциденте, произошедшем пять минут назад. По словам женщины, ночью 22 января подросток ударил 57-летнюю продавщицу и попытался совершить хищение алкогольной продукции.

Прибывший на место наряд полиции задержал подростка на выходе из магазина. Против него возбудили уголовное дело по факту разбоя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подросток напал на главу отдела по работе с проблемными семьями и детьми.