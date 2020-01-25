В деревне Жабино задержали лжеминера

В деревне Жабино задержали лжеминера
Мужчина "заминировал" деревню Жабино. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, все произошло 16 января в деревне Жабино Ленинградской области. Неизвестный мужчина набрал номер 112 и заявил о ложном минировании в населенном пункте. Он был задержан в четверг, 23 января.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому дали подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе полицейские задержали лжеминера Пулково.

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В деревне Жабино задержали лжеминера