Муниципальный депутат Петербурга обратился к Путину с просьбой защитить комика Долгополова

Муниципальный депутат Петербурга обратился к Путину с просьбой защитить комика Долгополова
Александр Долгополов в Петербурге. Фото: gazeta.spb.ru

Депутат МО «Ульянка» Никита Кириллов составил личное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять дело комика Александра Долгополова под личный контроль.

В официальном письме Кириллов просить обеспечить комику защиту от уголовного преследования и позволить юмористам и впредь свободно выражаться в своей стране. Кроме того, муниципальный депутат выразил надежду, что глава государства возьмет этот случай под свой личный контроль.

Напомним, что правоохранительные органы заинтересовались 27-летним стендапером после его выступления в Санкт-Петербурге. Полиция обратилась в заведение, где он выступал, с просьбой подтвердить факт проведения мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Долгополов покинул Россию и отменил все концерты на территории РФ. По предварительной информации, причиной интереса полиции стали острые шутки о политике и религии.

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