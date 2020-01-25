В Петербурге ВИЧ-инфицированный заключенный пожаловался на отсутствие лечения

В Петербурге ВИЧ-инфицированный заключенный пожаловался на отсутствие лечения
В начале января 2020 года Георгию все-таки выдали лекарства, однако, вполне возможно, что они уже устарели. Провести обследование сотрудники СИЗО заключенному не дают. Фото: vk.com/spb_today

Защитники ВИЧ-инфицированного заключенного, у которого предпоследняя стадия заболевания, жалуется на отсутствие необходимых медикаментов.

Молодой петербуржец Георгий Мурусидзе подозреваемый в распространении запрещенных веществ, в течение четырех месяцев находится в «Крестах». Его представители и друзья уверены, что мужчине намеренно не дают жизненно необходимую терапию.

Согласно документам, последний раз Георгий получал лекарства в августе 2019 года, их должно было хватить до октября. По неподтвержденным данным, с этого момента у молодого человека не было шансов получить таблетки. Однако точно узнать не удается, поскольку с ним не дают связаться. Защитник Георгия решили привлечь внимание общественности к этой проблеме, рассказав о ней в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разрабатывают модернизированную программу профилактики распространения ВИЧ.

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В Петербурге ВИЧ-инфицированный заключенный пожаловался на отсутствие лечения
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