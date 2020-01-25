В девятиэтажке на проспекте Просвещения вспыхнули электрощитки

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:36. Фото: Baltphoto

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:36. Фото: Baltphoto

В доме №22/1 по проспекту Просвещения начался пожар. Из здания пришлось эвакуировать 60 человек. Причиной стали воспламенившиеся электрощитки.

Инцидент произошел вечером субботы, 25 января. Вероятно, причиной стало короткое замыкание или другая неисправность электрооборудования на лестничной клетке. О случившемся сообщают в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

Огонь охватил парадную с первого по четвертый этаж, на улицу вывели 60 жильцов загоревшегося здания. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и успешно справились с возгоранием в течение получаса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 25 января на проспекте Просвещения маршрутка сбила женщину. Очевидцы утверждают, что она перебегала дорогу на красный, пострадавшая уверена, что соблюдала правила дорожного движения.