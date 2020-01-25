Водитель оставил автомобиль посреди дороги в Красносельском районе

В Санкт-Петербурге на улице Адмирала Трибуца водитель оставил каршеринговое авто посреди проезжей части.

О произошедшем сообщили очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«На перекрестке Петергофского и Трибуца какой-то умный просто вышел из-за руля», — сообщили пользователи паблика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобиль марки Audi врезался сзади в авто Mercedes.