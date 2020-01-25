Иномарка врезалась в столб на Седова

В Санкт-Петербурге на улице Седова произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала иномарка.

Автомобиль марки «Кио» врезался в столб в момент, когда поворачивал на улицу Книпович. Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Пострадало только железо», — сообщили пользователи паблика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аварии на Санкт-Петербургском шоссе погибли двое. Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 25 января, смертельная авария произошла на Санкт-Петербургском шоссе, рядом с поворотом на Парковую улице и парком Александрия. Молодой водитель авто «Рено Логан» выехал на встречную полосу, где врезался «лоб в лоб» с «Ауди».