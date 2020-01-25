Два человека пострадали в пожаре Новом Девяткино 

В субботу, 25 января, в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе произошло ЧП.
В одной из квартир дома № 1 по улице Энергетиков произошел пожар. О случившемся рассказали в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области.
Пожарные потушили возгорание к 19:38.
В пожаре получили ожоги и были госпитализированы два жильца: женщина и ее ребенок. Женщина попала в больницу с поражением 20 процентов тела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта посадят в тюрьму за попытку угона машины ГИБДД вместе с правоохранителем. Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в августе 2019 года обвиняемый попытался угнать служебный автомобиль сотрудника ГИБДД, когда последний находился внутри салона. Все происходило на улице Красного Текстильщика.