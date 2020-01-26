Страницу Бони в Instagram удалили после ее поездки в Перу

Аккаунт телеведущей и бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони в Instagram оказался удален после ее поездки в Перу.

Перед поездкой она спрашивала у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию. Она отмечала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов. Кроме того, она предупреждала, что четыре дня не будет появляться в соцсети. Теперь ее страница вовсе исчезла. Поклонники обеспокоены.

Администраторы аккаунта, посвященного официальному бренду одежды Виктории Бони, утверждают, что ее страницу в скором времени восстановят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram-аккаунте, что решила прилететь из Лондона в Москву ради встречи с модельером Филиппом Пейнером. Возвращаясь обратно, она заявила, что из бизнес-класса переместилась в эконом, так как там были свободные тройные сидения.