СКА дома сыграет с нижегородским «Торпедо»

СКА сыграет с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

СКА находится на втором место в Западной конференции с 71 очком. «Торпедо» занимает седьмое место на Западе, имея в своем активе 56 очков.

Напомним, 13 октября «Торпедо» дома потерпел поражение от СКА (1:4). В Петербурге нижегородский клуб не побеждает с августа 2015 года.

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.