В Ленобласти стартовал марафон «Дорога жизни»

В Ленобласти стартовал марафон «Дорога жизни»
В марафоне примут участие 2 500 человек из 15 стран мира. Фото: lenobl.ru

У памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера стартовал международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда.

В нем примут участие 2 500 человек из 15 стран мира. В общей сложности, маршруты марафона составят 42 км и 5 км.

Финишируют участники марафона у монумента «Цветок жизни» на 3-м километре Дороги жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, в Петербурге прошел ежегодный марафон «Дорога жизни». В этом году он стал юбилейным – ему исполнилось 50 лет – и собрал он около 2500 участников.

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