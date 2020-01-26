В Репино ГАЗель «прилегла отдохнуть» посреди дороги

Днем 26 января в Репино ГАЗель повалилась на бок посреди дороги.
«В Репино прилегла отдохнуть газелька», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
По предварительной информации, водитель ГАЗели не справился с управлением на повороте из-за скользкой дороги.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в Выборгском районе Северной столицы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.