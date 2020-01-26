Пьяного водителя Lada задержали с погоней и стрельбой на Гастелло

В Московском районе Петербурга сотрудники ГИБДД организовали погоню за автомобилем Lada. За рулем машины оказался 26-летний нетрезвый мужчина.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на авто около пяти часов утра 26 января. Водитель нарушал ПДД и игнорировал требования об остановке. Увеличив скорость, он попытался скрыться.

«Полицейскими было организовано преследование, в ходе которого водитель Lada неоднократно нарушал правила дорожного движения, тем самым создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Один из полицейских был вынужден пустить в ход табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел в воздух, он несколько раз выстрелил по колесам Lada.

Остановить автомобиль удалось у дома 28 по улице Гастелло. Водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в полицию.

Никто в результате применения табельного оружия не пострадал, добавили в МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 60-летнего водителя Chevrolet Aveo. Уходя от погони, мужчина попал в ДТП и допустил 20 административных нарушений.