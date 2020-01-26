В ДТП на Нарве погиб пассажир маршрутки, пятеро пострадали

В Волосовском районе Ленинградской области 26 января перевернулась «Газель», ехавшая по маршруту №851. Один из пассажиров скончался.

Авария произошла на 80-м километре автодороги «Нарва». Около 11 часов утра «Газель» по неизвестным причинам съехала в кювет.

«В автомобиле находилось 12 пассажиров, пять из них доставлены машинами скорой помощи в больницы. Одна девушка 1992 года рождения скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем автомобиля находился мужчина 1958 года рождения. В ДТП он не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка. Сведения о состоянии пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Газели» мог не справится с управлением из-за скользкой дороги.