Глава Сбербанка посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка и экс-министр экономики РФ Герман Греф заявил, что сбережения следует хранить в рублях. Мнением он поделился в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Рубль на данный момент является достаточно стабильной валютой, подчеркнул Греф. Потому хранить сбережения можно в рублях.

«Сегодня их [деньги — прим. ред.] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — сказал он.

Большую часть своих накоплений глава Сбербанка хранит в рублях. При этом он признался, что часть сбережений все же оставил в долларах и евро.

«Зависит все от объема накоплений», — пояснил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Герман Греф предложил сократить сотрудников МВД в России. Таким образом появится возможность поднять зарплаты оставшимся полицейским, считает глава Сбербанка.