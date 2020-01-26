Глава Сбербанка посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка и экс-министр экономики РФ Герман Греф заявил, что сбережения следует хранить в рублях. Мнением он поделился в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Рубль на данный момент является достаточно стабильной валютой, подчеркнул Греф. Потому хранить сбережения можно в рублях.
«Сегодня их [деньги — прим. ред.] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — сказал он.
Большую часть своих накоплений глава Сбербанка хранит в рублях. При этом он признался, что часть сбережений все же оставил в долларах и евро.
«Зависит все от объема накоплений», — пояснил он.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Герман Греф предложил сократить сотрудников МВД в России. Таким образом появится возможность поднять зарплаты оставшимся полицейским, считает глава Сбербанка.