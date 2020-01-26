Российские биатлонисты поставили антирекорд по проигрышам

Сборная России по биатлону установила антирекорд на этапах Кубка мира. Попасть на подиум спортсмены не могут 25 гонок подряд.

В словенской Поклюке 26 января завершился шестой этап Кубка мира. Биатлонисты остались без подиумов в женском и мужском масс-старте. Таким образом, призовые места сборная России не занимает 25 гонок, что стало антирекордом.

Последний раз попасть в тройку лучших россиянам удавалось 14 декабря в Хохфильцене. Тогда Александр Логинов стал вторым в гонке преследования, а женская команда завоевала серебро в эстафете. Этапы в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке для россиян прошли без подиумов.

Аналогичный антирекорд сборная поставила в 2016 году. Тогда российские биатлонисты впервые не завоевали медалей на Чемпионате мира и остались без призов на 25 гонок.

Чемпионат мира по биатлону в 2020 году пройдет в Антхольце с 13 по 23 февраля. Соревнования откроет смешанная эстафета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.