Лыжница Непряева выиграла спринт на Кубке мира в Оберстдорфе

Лыжница Непряева выиграла спринт на Кубке мира в Оберстдорфе
Наталья Непряева. Фото: instagram.com/natali_nepryaeva

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Спортсменка показала первый результат в спринтерской гонке 26 января.

Непряева прошла дистанцию за 3 минут 27,08 секунд. Её ближайшая преследовательница, словенская лыжница Анамария Лампич, уступила россиянке 0,26 секунды.

Третье место заняла спортсменка из США Джессика Диггинс. Её отставание от Непряевой составило +2,44.

Участие в финале также приняли американка Софи Колдуэлл, шведка Линн Сван и норвежка Ана Апельквист Стенсет. Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина, преодолевший квалификацию, завершили выступление на стадии четвертьфинала.

Среди мужчин победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо (3 минуты 29,46 секунд). Следом за ним расположились норвежцы Пол Голберг и Эрик Вальнес. Россиянин Глеб Ретивых показал шестой результат.

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