Шнуров хочет продюсировать других артистов

Музыкант Сергей Шнуров не исключает, что займется продюсирование после роспуска группировки «Ленинград». Об этом он рассказал перед открытием Студенческого фестиваля предпринимательства в Москве.

«Я думаю в этом направлении. Планирую заняться какими-то другими артистами, побывать в роли зрителя», — цитирует ТАСС Шнурова.

Артист признался, что продюсирование действительно может его заинтересовать. С кем именно из музыкантов он хотел бы поработать, Шнуров пока не раскрывает.

Шнуров добавил, что также заинтересован в политике. Однако пока не готов заниматься этим полноценно и уходить в большую политику.

Напомним, весной 2019 года Сергей Шнуров объявил, что группировка «Ленинград» едет в прощальный тур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров посвятил стихотворение российским фильмам «Вторжение» и «Союз Спасение». Он высмеял ажиотаж вокруг картин в прессе.