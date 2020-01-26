Ожиганов рассказал о «шуге-пуге» в матче СКА с «Торпедо»

СКА сам создал проблемы в матче с нижегородским «Торпедо». Об этом заявил защитник петербургского клуба Игорь Ожиганов.

Хоккеист отметил, что первые два периода «армейцы» доминировали и успешно разрушали давление соперников. Однако затем появились трудности.

«Потом при 4:1 просто уже начались какие-то вольности, провалы, создали проблемы на свою задницу — так это можно назвать», — отметил Ожиганов.

Ситуацию на льду после второго периода хоккеист охарактеризовал как «очередная «шуга-пуга».

Ожиганов добавил, что по плану команда в третьем периоде должна была играть на том же уровне. Но хоккеисты сами создали себе проблемы.

Напомним, СКА и «Торпедо» встретились 26 января в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился победой «армейцев» со счетом 4:3. При этом после второго периода счет на табло составлял 4:1. Голами в составе СКА отметились Иван Морозов, Андрей Кузьменко, Наиль Якупов и Игорь Ожиганов.