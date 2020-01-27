В Госдуме обсудят введение наказания за скрутку пробега автомобиля

В Госдуме обсудят введение наказания за скрутку пробега автомобиля
Законопроект разработают до конца 2020 года. Фото: pixabay

В Государственной Думе намерены обсудить введение в стране штрафов за скрутку пробега у поддержанных машин. Обсуждение состоится в феврале.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), предлагается, что размер штрафа для россиян, скрутивших пробег на автомобиле, составит от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей. В Госдуме также предложили более суровое наказание — уголовное дело.

Вопрос о введении наказания будет обсуждаться с ГИБДД после разработки законопроекта, а это произойдет до конца текущего года.

Согласно данным РОАД, в России из 50 миллионов автомобилей от 10 до 30% машин имеют скрученный пробег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки начинают выдавать автокредиты без залога.

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