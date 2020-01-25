Банки начинают выдавать автокредиты без залога

Банки начинают выдавать автокредиты без залога
Кредиты по новым условиям будут выдаваться ВТБ и на новые, и на подержанные авто. Фото: pixabay.com

Финансово-кредитные организации превращают автокредиты в потребительские. ВТБ начал выдавать кредиты под покупку автомобиля без залога.

После экспериментального периода коммерческого-государственный банк намерен распространить эту практику на все автокредиты. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на заместителя председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. Он не сомневается, что проект окажется успешным.

Сейчас большинство банков не поддерживают эту идею, среди банков, специализирующихся на потребительском кредитовании не запрашивают залог под автокредит только «Ренессанс кредит» и «ОТП банк». Однако новый формат сэкономит как время заемщика, потраченное на сбор документов, так и средства банка, отдаваемые нотариусу за регистрацию залога в реестре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе раскрыли подпольное производство автомобильных лампочек.

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