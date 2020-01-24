В Красном Селе вскрыли подпольное производство автомобильных лампочек

Полиция ликвидировала подпольное производство контрафактных автомобильных лампочек в Петербурге. Ущерб от деятельности нелегальных предпринимателей, по предварительным оценкам, составил более 50 млн рублей.

Производство обнаружили в помещениях бизнес-центра на улице Свободы в Красном Селе. На складской территории контрафактные лампочки хранили и реализовывали оптом. Для продажи предприниматели незаконно использовали товарные знаки популярных брендов.

«Из незаконного оборота изъято более 180 тысяч контрафактных автомобильных лампочек, промышленное оборудование, различные комплектующие для производства контрафактной продукции, а также финансово-хозяйственная документация», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция устанавливает канал быта. По предварительным данным, к производству могут быть причастны восемь граждан. С ними проводятся процессуальные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в гаражном кооперативе в Кировском районе Петербурга обнаружили более 9 тонн контрафактного алкоголя.