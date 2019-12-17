В гаражах на Маршала Говорова нашли тонны контрафактной водки

В гаражном кооперативе в Кировском районе Петербурга обнаружили более 9 тонн контрафактного алкоголя.

Алкоголь найден в двух гаражах на улице Маршала Говорова. Лицензии на его производство и хранение отсутствуют, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В кооперативе обнаружены три самодельных наливных устройства, 300 пятилитровых канистр, крышки, бумажные ленты с этикетками известного бренда водки, пищевые ароматизаторы и более 9 тонн спиртосодержащей продукции.

Все найденное изъято и направлено на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.

В помещении в момент оперативных мероприятий находились два человека — грузчик и грузчик-водитель. Мужчин доставили в полицию и опросили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на складе в Купчино обнаружили более 700 литров контрафактного алкоголя.