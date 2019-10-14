На складе в Купчино нашли 700 литров контрафактного «Джин тоника»

На складе в Купчино нашли 700 литров контрафактного &#171;Джин тоника&#187;
На Софийской обнаружили нелегальный алкоголь. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга нашли более 700 литров контрафактного алкоголя. Продавцу грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Алкоголь был обнаружен в ходе проверки прокуратуры. На складе на Софийской улице хранился «Джин тоник» без лицензии. Арендатором помещения числится ООО «Жале СПб».

Возбуждено дело об административном правонарушение. Материалы направлены в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.

Максимальные санкции за оборот и производство алкоголя без лицензии — штраф от 150 до 200 тыс. рублей и конфискация продукции, оборудования и рабочего транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Софийской улице обнаружили две точки продажи нелегального алкоголя. Прокуратура сообщила об изъятии 2 тыс. литров. Владельцы оштрафованы на общую сумму более 250 тыс. рублей.

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